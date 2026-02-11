巨人OBで、宮崎での春季キャンプで臨時コーチを務める松井秀喜氏が11日、阿部慎之助監督とトークショーを実施。身の出身地・石川県の能登半島地震の復興を支援する募金活動を行った。「復幸へ、ともに。」と題した支援企画で、松井氏は募金してくれた全員とハイタッチ。29万3309円が集まり「石川県民を代表してお礼を申し上げます」と感謝した。トークショーでは地震で被害にあった様子などの写真も公開された。球団では能登