新日本プロレス１１日の大阪大会で、ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）、ＯＳＫＡＲ（２７）組が海野翔太（２８）、上村優也（３１）組の挑戦を退け３度目の防衛に成功した。リベンジに燃える海野＆上村を返り討ちにした。Ｋ．Ｏ．Ｂ（合体式ツームストーンパイルドライバー）で海野を排除した王者組は、上村を孤立させて勝負に出る。ＯＳＫＡＲがジャーマンスープ