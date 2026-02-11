今月１４日はバレンタインデー。これに先駆け、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア東京」（東京都江東区）は１１日、こども自身が調査員となって実施した期間限定イベント「バレンタインこどもアンケート調査」（今月１〜８日）で計１２５３人から得られた回答結果を発表した。同施設来場者の３〜１５歳のこども４６６人、１６歳以上の７８７人が回答。バレンタインは楽しみですか？の問いには、こども７７.９%、大人８３