福岡県柳川市で11日、福岡県産のブランドのり「福岡有明のり」をPRするイベントが開かれました。柳川市で開かれた福岡有明のり感謝祭は、開始と同時に多くの人が訪れました。このイベントは、福岡有明のりをPRしようと開かれていて、今回で9回目です。 ■訪れた人「ハートを作るところが難しかった。」イベントでは、親子で参加する「飾り巻きずし教室」や、のりを試食して産地を当てる味比べなどが行われました。また、