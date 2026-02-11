長野県松本市で、江戸時代から360年以上続く伝統行事。住民が一丸となって作り上げた大きな草履と数珠で1年の無病息災を願いました。保存会会長「自分の持っているものを渡すわけ」力を合わせてワラを編んでいく子どもたち。作っているのは、数珠縄です。これは松本市両島の伝統行事「両島のお八日念仏と足半」で使われるもの。毎年2月8日に、数珠を回して念仏を唱え、大きな足半（あしなか）草履を飾ることで、大きな足の巨人がい