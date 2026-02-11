衆院選で単独3分の2以上の議席を獲得した自民党。高市総理の政権基盤が盤石化したことでどのような政策が加速していくのでしょうか。高市総理の発言から考えられる今後の動きとは…。（8日・立候補者バンザイ）衆院選で自民党が歴史的な大勝を収めた裏で。立憲民主党と公明党が立ち上げた新党「中道改革連合」は公示前の167議席を49議席に減らす惨敗。野田・斉藤両共同代表が辞任を表明しました。11日は議員総会が開かれ、13日に予