クマの緊急銃猟が出来ない場合などに警察官がライフル銃を使用しクマの駆除を行うことについて、山形県警は「実施に必要な態勢が構築された」と発表しました。県警は去年11月、警察庁からの通達を受けて、警察官職務執行法に基づくライフル銃を使用したクマの駆除に向けた準備を進めてきました。県警によりますと、クマ駆除の訓練などを実施し、去年（2025年）の年末までに必要な態勢を構築したということです。県警は「猟友会が対