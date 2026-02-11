ロシアのプーチン政権で、オンラインカジノの合法化案が浮上している。ウクライナ侵略の生命線となってきたロシアの石油・ガス収入が、原油安や米欧の対露制裁の影響で減少していることが背景にある。日本の消費税に相当する付加価値税（ＶＡＴ）を引き上げたばかりで、戦費捻出に躍起になっているようだ。「予算問題を解決する新たなヒント」。露大手紙コメルサントは１月２７日、アントン・シルアノフ財務相が、オンラインカ