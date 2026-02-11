４年前に北京で流した絶望の涙は、うれし涙に変わった。スキージャンプ混合団体で、日本初の銅メダル獲得に貢献した高梨沙羅選手（２９）。一時は引退を考えるまで冷え切った心を温めたのはファンの声、そして消えることがなかったジャンプへの愛だった。（中薗あずさ）混合団体は男女各２人が２回ずつ飛んで合計点を争う。日本の３番手を担った高梨選手は、５位で迎えた１回目に９６メートル５０を飛んで３位に順位を押し上げ