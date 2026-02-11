住民の連携プレーが1人の命を救いました。十日町市で用水路に落ちた70代の男性を救出したとして、市内に住む男女4人に感謝状が贈られました。その救出劇とは。十日町署から感謝状が贈られたのは、十日町市の里見翔さん、佐野誠市さん、鈴木祐子さん、樋口正太さんの4人です。4人は1月18日、市内の用水路に転落した70代の男性を、他の住民と協力して引き上げ、消防に通報しました。現場は、住宅街にある用水路。夕方の出来事