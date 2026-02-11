『汚れた血』（1986年）、『ポンヌフの恋人』（1991年）などの伝説的な映画を撮り、「フランス映画界のロックスター」として、一部映画ファンから、いまも羨望の目で見られているレオス・カラックス監督。寡作としても知られているが、近年は『アネット』（2021年）、『IT'S NOT ME イッツ・ノット・ミー』（2024年）などを発表して、注目を集めた。 参考：『汚れた血』はなぜ“伝説”と言われる一作となったのか