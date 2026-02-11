04 Limited Sazabysが04月04日＝“フォーリミの日”開催する、初の野外フリーライブ『HOMESICK』の詳細が発表された。 （関連：『山人音楽祭 2025』、刺激と温もりに満ちた第10回G-FREAK FACTORYと繋がった縁、途切れることなき“クライマックス”） 会場はGEN（Ba/Vo）が生まれ育った故郷である、愛知県豊橋市にある豊橋総合スポーツ公園。バンドを応援してくれるファンへの感謝と、地元でのライブイベ