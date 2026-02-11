【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ハンブレッダーズが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。大切な人の結婚式のために作られたラブソング「恋の段落」を披露した模様が、2月11日22時よりプレミア公開される。 ■リリース情報 2026.01.21 ON SALEDIGITAL SINGLE「恋の段落」 2026.01.28 ON SALEALBUM『GALAXY DRIVE』 ■関連リンク YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』h