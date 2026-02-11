2月11日は建国記念の日です。山口市では日本の建国を祝うパレードなどが行われました。山口市の中心市街地周辺では自治会の有志や青年会議所、自衛隊OBらおよそ230人が参加しパレードが行われました。参加者は国旗を手におよそ2キロを練り歩きました。建国記念の日は、初代天皇とされる神武天皇の即位の日を由来としています。明治時代に「紀元節」として祭日に制定されましたが、戦後いったん廃止され、1966年に「建