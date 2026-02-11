３月8日投票の県議会柳井市選挙区の補欠選挙に元柳井市役所職員の山縣孝司氏が立候補することを表明しました。（山縣孝司氏）「未来の柳井と山口県のために柳井の思いを県に伝えていくそういう思いが日増しに強くなり立候補することを決めた」山縣孝司氏は柳井市生まれの52歳。日本体育大学大学院修了後当時の大畠町役場に入庁。合併後の柳井市役所では、総務課課長補佐などを務め、今月6日付で退職しました。職員として働く中でこ