吉本興業所属の異色のボーイズグループ OCTPATHの冠番組「OCTPATH魂」（読み：オクトパスピリッツ）、略して「#オクスピ」 2月26日（木）放送開始！毎週木曜日 深夜 24:59〜25:29 日本テレビにて放送（全8回）。1人でも多くの人を笑顔にしたいーーそして、僕たちを知ってもらいたい！「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」に出演した元練習生により結成された彼ら。その才能は粒揃い！彼ら8人が、“人々を笑顔に”＆“知名度UP！”を目指