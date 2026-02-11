11日午前、柳井市の観光地＝白壁通りで水道管が破損し、あたり一面が水浸しになりました。一時断水となりましたが現在は復旧しています。（小井土夏音記者）「正午過ぎの柳井市の白壁の町並みです入り口付近では水道管の復旧作業がすすめられていますまた、地面が隆起している様子も見られます」警察によりますと、11日午前10時すぎ柳井市の白壁通りで「水道管が壊れているかもしれない、水があふれ出ている」と通報があったという