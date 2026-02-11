防府天満宮では人形やぬいぐるみを供養する人形感謝祭を行っています。11日から人形の受付が始まりました。初日は多くの人がひな人形や五月人形などを持って訪れました。防府天満宮は「人形が家にあるが捨てづらい」などの参拝者からの声を受け、10年以上前から持ち主に代わって供養する人形感謝祭を行っています。毎年、全国各地から3000を超える人形やぬいぐるみが集まります。（秋穂から）「（買って）50何年もたってるから倉庫