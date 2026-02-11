この動物も日本から姿を消してしまうかもしれません。じつは国内のホッキョクグマが減少し続けています。繁殖するには難易度が高く、２頭の同居を始めた円山動物園でも模索が続いています。動物園でひときわ人気を集めるホッキョクグマ。大きな体に愛嬌のあるしぐさで、連日多くの来園者を魅了しています。（子ども）「かわいいです」（広島から来た人）「すごい感動しています。広島では見たことがなかったので。赤ちゃんが生まれ