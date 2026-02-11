10日夜、鹿児島市の市道で横断歩道を渡っていた男性(65)が軽乗用車にはねられ意識不明の重体です。警察は軽乗用車を運転していた専門学生の女(19)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。(仁田尾美菜キャスター)「事故があった車両。フロントガラスが大きく割れていて、車体もへこんでいる」現行犯逮捕されたのは、鹿児島市の専門学生の女(19)です。警察によりますと、女は10日午後8時頃、鹿児島市名山町の市道で