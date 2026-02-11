9日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の信州ブリリアントアリーズが15日（日）に上田市自然運動公園総合体育館で行われるリガーレ仙台戦でプレゼント企画を行うことをクラブ公式SNSで発表した。 15日（日）は信州Ariesのユニフォームスポンサーである「フジカーランドの日」とされ、信州Ariesとフジカーランドのコラボ企画が行われる。信州Ariesの試合会場来場者を対象とし