アルペンスキー男子団体複合会場に詰めかけた観客＝9日、イタリア・ボルミオ（共同）イタリアで3度目の開催となる冬季五輪は、各会場が熱気に包まれている。新型コロナウイルス禍で一般チケットを販売しなかった前回北京大会とは異なり、選手は祭典らしい雰囲気を堪能。特に、地元イタリア勢の試合には多くの観客が詰めかけ、熱狂的な応援が繰り広げられている。イタリアで人気のアルペンスキーは、コルティナダンペッツォでの