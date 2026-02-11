記者会見する中国外務省の林剣副報道局長＝11日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は11日の記者会見で「中国が核爆発を伴う実験を実施したとする米国の非難には根拠がない」と述べ、中国が2020年6月に秘密裏に爆発を伴う核実験をしていたとの米国の分析を否定した。「米国が核実験を再開するための口実をでっち上げることに反対する」とも訴えた。林氏は「米国は中国の核政策を曲解し中傷してきた。核軍縮