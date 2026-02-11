男子個人ノーマルヒル山本涼太の前半飛躍＝プレダッツォ（共同）11日のノルディックスキー複合男子個人ノーマルヒルは、前半飛躍（ヒルサイズ＝HS107メートル）で山本涼太（長野日野自動車）が102.5メートルをマークして127.8点の3位につけ、首位と19秒差で後半距離（10キロ）に臨む。五輪6大会連続出場の渡部暁斗（北野建設）は100メートルを飛んで122.3点の11位でトップと41秒差、谷地宙（JAL）は15位で後半を迎える。（共