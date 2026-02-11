【ＦＣパーシモン−ＦＣ鷹】前半６分にＤＦ久保田（右から２人目）が先制ゴールを決め、喜ぶＦＣパーシモンイレブン＝横須賀市はまゆう公園日産カップ争奪第５２回県少年少女サッカー選手権（県サッカー協会・神奈川新聞社主催、日産自動車特別協賛、Ｆ・マリノススポーツクラブ・日産神奈川グループ協賛）中央大会の第３日は１１日、横須賀市はまゆう公園など４会場で行われた。準々決勝、準決勝が行われた低学年の部は、準決勝