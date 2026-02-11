スキー距離で韓国の2選手が失格、突然のフッ素ワックス騒動ミラノ・コルティナ五輪で10日行われたノルディックスキー・距離の女子スプリントクラシック予選で、韓国の2選手が失格と判定された。国際スキー連盟（FIS）が競技後のスキーを検査した結果、2人のスキーから「フッ素含有ワックス」の陽性反応が出たためだ。韓国側からは困惑の声が上がっている。韓国紙「朝鮮日報」が伝えている。イ・ウィジンとハン・ダソムが失格し