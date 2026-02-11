遊助が、デビュー17周年記念日となる3月11日に初のリアレンジアルバムとなる『遊助世代』をリリースすることを発表した。今回のアルバムは、遊助として初の試みとなった“リアレンジアルバム”で、『遊助世代』は遊助のヒットした過去曲10曲を、“令和の新曲”として鳴らし直すコラボリアレンジアルバムになるという。幕開けは「わんぱく野球バカ遊turing 湘南乃風」。続く「ミツバチ遊turing lecca」で熱量を一気に引き上げ、