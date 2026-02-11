Watsonが、2月25日にリリースするアルバム『Soul Quake 3』のトラックリストを公開した。Soul Quakeシリーズの最終章となる本作は、初期Watsonを彷彿とさせるような硬派で無骨なスタイルを、多彩な客演陣で彩った、最終章を飾るに相応しい仕上がりになっているという。タッグを組むプロデューサー／ビートメーカー・Koshyのビートに、既発楽曲のBenjazzyとの「Fashion Week」の他、IO、Jin Dogg、ANARCHY、DADA、C.O.S.A.といった