『クイズ！脳ベルSHOW』(2026年2月2日、9日放送 / BSフジ)に出演した。音楽番組ではなくクイズ番組に何の脈絡も関係性もない櫻澤の出演は意外にも、友人、知人、先輩、後輩、SNSのフォロワー等に驚きを与えたようだった。とある日、啓一(都啓一：Rayflower / SOPHIA)との電話での与太話。「Sakuraさん、今度『クイズ！脳ベルSHOW』に出ることになったんですよ」──啓一「へぇー、すごいなぁ〜、物知りな啓一だから上位になれるよ