©22/7 PROJECT22/7が、2026年4月11日に発売予定の16thシングル「二つの道」に向けた、新アーティストビジュアルを解禁した。本ビジュアルは、千葉県内にあるクラシカルな洋風建築のホテルにて撮影された。重厚感のある大階段とシャンデリアを背景に、オーディションを勝ち抜き「22/7_the 3rd」として活動してきた3期生8人を迎え、グループ史上最多となる15人が一堂に会し、22/7の新たなフェーズである“第三章”の幕開けを象