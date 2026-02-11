阿部暁子の青春小説『どこよりも遠い場所にいる君へ』がアニメ映画化され、10月9日より公開されることが決まった。併せて、シンガーソングライター・とたが書き下ろした劇中歌「鳳仙花」を使用した超特報映像が解禁となった。【動画】TikTok で話題沸騰『どこよりも遠い場所にいる君へ』超特報本作は、ある秘密を抱える男子高校生・月ヶ瀬和希と、浜辺で倒れていた謎の少女・七緒の出会いから始まる物語。「神隠しの入り江」「