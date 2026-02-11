共働きの私たち。しかし、いつしか夫はラップひとつ買うのにも私にお伺いを立てる「指示待ち人間」になっていました。ある日、その原因が「私の無意識のダメ出し」にあったと気付いて……？ 友人が体験談を語ってくれました。 いちいち許可を求める夫 私たち夫婦は共働きで、ひとり息子を育てています。 「家事も育児もお金も、すべて2等分」という目標を掲げ、何かを買うときは必ず相談して決める生活をしていました。 しか