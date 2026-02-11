フルカワユタカが、同じ誕生日に生まれた盟友・須藤寿（髭）と共催している＜SEITANSAI＞由来の全国ツアーを本日、須藤の地元・水戸よりスタートした。また、2025年で10回目の開催となることを記念して、作詞を須藤、作曲&デジタルジャケットの作画をフルカワが手がけた新曲「TORYANSE」が本日より配信スタート。さらに、本日19時にはMVが解禁となる。須藤寿MVは、＜SEITANSAI＞のキービジュアルの撮影を担当した、グッドモー