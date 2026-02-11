広島のフレディ・ターノック投手が１１日、来日後初のシート打撃に臨んだ。最速は１５１キロ。打者５人に対して、被安打１で１奪三振に「非常にいい結果だった」と胸を張った。日本のボールへの対応も上々で「非常にいい感じで投げられている。ただ、チェンジアップはあまり良くないので、少しずつ改善していく」と課題も明確だ。見守った新井監督は「力のあるいいボール投げている。クイックもできるし、そこら辺もいい」と