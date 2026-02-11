ラッパーのドレイクが、8日に行われたNFLスーパーボウルで100万ドル（約1億5000万円）という巨額の賭けに敗れた。ドレイクはニューイングランド・ペイトリオッツの勝利に賭けていたが、チームはシアトル・シーホークスに13対29で敗北。もし的中していれば、295万ドル（約4億4250万円）もの配当を手にするはずだった。 【写真】「度胸があるなら俺の逆に賭けてみな」確かにベットし