JR九州の豪華列車「或る列車」が11日、1日限定で「カフェ」になりました。8分で完売したというプレミアムチケットを手にした52人が、ラグジュアリーな空間を体験しました。 ■平山翼記者「箱崎駅です。ホームには、普段は見かけることのない黄金に輝く列車が停車しています。」黄金に輝く車体の「或る列車」は、JR九州が週末を中心に博多駅と由布院駅の間で運行している豪華列車です。普段は3時間ほどの道中で、豪