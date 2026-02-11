元阪神・秋山拓巳氏（香川オリーブガイナーズ提供） プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズの臨時投手コーチに、元阪神タイガースの秋山拓巳さん(35)が就任しました。 秋山さんは丸亀市出身で、愛媛県の西条高校から2010年に阪神タイガースに入団し2024年に引退。長年先発ローテーションの一角を担い、通算49勝を挙げ