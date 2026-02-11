東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。11日の九州北部は、午前中は雲が広がり小雨が降った所もありましたが、午後は日差しが戻りました。朝の冷え込みは弱く、最低気温は7℃前後となりました。日中の最高気温は11℃ほどと、昼間もひんやりとしました。これからの天気です。12日は日差しが戻り、日中は青空が広がるでしょう。日差しがたっぷりと届き、洗濯日和となりそうです。朝の