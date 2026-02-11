2月11日午後、高知市でスーパーの駐車場で車が歩行者をはねたあと店に突っ込む事故がありました。警察によりますと11日午後4時45分頃高知市仁井田のサンシャインみさとで、高知市の80代男性が運転する軽自動車が駐車場から出ようとしたところ、歩行者2人をはね、そのまま店の入り口に突っ込んだということです。この事故で車を運転していた80代男性とはねられた70代の男女2人のあわせて3人が高知市内の病院に救急搬送