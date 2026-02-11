2月11日午後4時前に高知市神田で火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察によりますと、11日午後3時50分頃、高知市神田の石尾重彦さん（89）の木造2階建て住宅から火が出ているのを近くの住民が見つけて119番通報しました。火は約1時間後に消し止められましたが、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。火事のあと、石尾さんと連絡がとれなくなっていて、警察では遺体の身元の確認を急いでいま