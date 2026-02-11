11日静岡市清水区にある「日本平夢テラス」の来場者が400万人を達成し記念式典が開かれました。（くす玉を割る日本平夢テラス関係者）「どうぞ」11日日本平夢テラスで来館者400万人達成記念セレモニーが開かれ、400万人目となった佐藤優真さんのご家族に日本平夢テラスオリジナルグッズの詰め合わせなどが贈られました。（400万人目となった佐藤優真さん）「まさか自分たちがみたいに思っていたので、滅多にできない経験がで