今月8日に行われた衆議院選挙の当選者にきょう、選挙管理委員会から当選証書が手渡されました。今回の衆議院議員選挙では、富山1区、富山2区、富山3区3つの選挙区で、それぞれ自民党公認候補が勝利し、3議席を独占しました。きょう県庁で行われた当選証書の付与式には、いずれも当選者の代理人が出席し、県選挙管理委員会の堀内 康男委員長から当選証書を受け取りました。一方、比例代表北陸信越ブロックで当選した2人には、中央選