将棋の伊藤匠2冠（23）＝叡王、王座＝が11日、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で第19回朝日杯将棋オープン戦決勝に臨み、藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝に94手で敗れた。出場5回目での初優勝はならなかったが、「藤井名人・竜王と久々に対局して、際どい将棋を指せたのは良かった」。昨年10月の王座戦第5局以来21局目となった同学年対決。対戦成績は6勝15敗となった。例年4月以降に5番勝負がある叡王戦では現在