選挙の結果は自民圧勝で、比例に回った田畑さんは当選しましたが、投票日に県内で実施した出口調査からはある傾向が見えます。普段、自民党を支持している人がどう投票したか、投票行動を分析してみました。県内3つの小選挙区では「自民党の候補に投票した」人が、富山1区は89％、2区は93％、3区は87％でした。9割前後と非常に高い割合となっています。一方、比例代表になると「自民党に投票した」人は77％に下がり、10ポイント以