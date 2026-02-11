日本―スウェーデン第2ピリオド、3点目のゴールを奪われたGK川口ら＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】アイスホッケー女子の日本は10日、スウェーデンに0―4で敗れ、1次リーグB組1勝3敗で敗退した。目指したのは首位通過と、前回大会で敗れた準々決勝の突破。理想にほど遠い結果に主将の小池（道路建設ペリグリン）は「世界が急速に成長していた」と涙を浮かべた。ドイツ戦、イタリア戦に続き第1ピリオドに先制を許し、苦戦を招