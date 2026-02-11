ミラノ・コルティナオリンピックは１１日、スノーボード女子ハーフパイプの予選が行われ、日本勢は４人全員が上位１２人による１２日（日本時間１３日未明）の決勝進出を決めた。昨年の世界選手権２位の清水さら（１６）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８７・５０点で２位、先月の賞金大会「Ｘゲームズ」２位の工藤璃星（１６）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８４・７５点で４位、前回北京大会銅メダルで日本選手団の旗手も務めた冨田せ