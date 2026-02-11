11日夕方、住宅が燃える火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察によりますと11日午後3時50分ごろ、高知県高知市神田の石尾重彦さん（89）の木造2階建て住宅から火が出ているのを近くの住民が見つけて119番通報しました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。火事のあと、石尾さんと連絡がとれなくなっていて、警察では遺体の身元の確認を急いでい