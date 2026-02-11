11日は建国記念の日です。県内各地で様々なイベントが開かれました。薩摩川内市では、城山ホテル鹿児島の総料理長による食品ロスの削減を目指した料理教室が開かれ子どもたちが料理に挑戦しました。薩摩川内市のSSプラザせんだいで開かれたのは、城山ホテル鹿児島の徳重慎一郎総料理長による料理教室です。薩摩川内市が行っている、資源の循環などを目指す事業の一環で開かれたサステナブルな料理教室で、午前の回には、親子連