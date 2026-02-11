●あす12日(木)は安定した晴天 昼間は3月上～中旬並みの気温●週末にかけても春先取りの暖かさが続く日々●そろそろスギ花粉の本格飛散が始まるおそれ 万全の対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう11日(水・祝)の県内は、夜明け前は少々しっかり雨が降っていた所もありましたが、日中は雲多めながら少し日が差すタイミングも。最高気温は11～12度くらい…2ケタとなった所が多くなりました。 そして週の真ん中の祝日