与党が3分の2を上回る議席を獲得し中道改革連合が大きく議席を減らした選挙結果について、NNNと読売新聞が選挙直後に行った緊急の世論調査で、「よかった」と答えた人が半数を超えました。今回の選挙で自民・維新の与党が3分の2を上回る議席を獲得し、中道が大きく議席を減らしたことについて、世論調査では「よかった」が55パーセントで、「よくなかった」の32パーセントを上回りました。高市内閣の支持率は1月の